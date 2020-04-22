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ПСЖ приписывают интерес к Брозовичу

Франция
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На хорвата претендует половина Европы

ПСЖ приписывают интерес к Брозовичу
UA-Футбол
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Своей яркой игрой в текущем сезоне, Марцело Брозович привлек внимание многих клубов Европы.

Как сообщает Sportske Novosti, в гонку за ним вступил "ПСЖ". Они намеренны перебить любое предложение, которое поступит "Интеру".

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Контракт Марцело с "Интером" действует до 2022-го года. Миланская сторона не готова его терять и предложит ему новую сделку.

Сейчас Брозович оценивается в 60 миллионов.

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В статье: Интер (Милан) Марцело Брозович ПСЖ
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