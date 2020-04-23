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ESPN: Приоритет Пари Сен-Жермен №1 – продление контракта с Мбаппе
Парижанам нужно сохранить свою звезду…
Заключение нового трудового соглашения с французским форвардом Килианом Мбаппе остается приоритетной задачей "Пари Сен-Жермен", несмотря на финансовый кризис на фоне приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Контракт 22-летнего нападающего с парижанами рассчитан до июня 2022 года, но на игрока претендует "Реал", а сам исполнитель не твердо уверен в том, что должен остаться в столице Франции.
По информации ESPN, в "ПСЖ" уверены в том, что Мбаппе продлит контракт, тем более – на улучшенных финансовых условиях. По слухам, оклад Килиана может составить 50 миллионов евро в год. Именно столько сейчас зарабатывает в клубе Неймар.
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