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ESPN: Приоритет Пари Сен-Жермен №1 – продление контракта с Мбаппе

Франция
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Парижанам нужно сохранить свою звезду…

ESPN: Приоритет Пари Сен-Жермен №1 – продление контракта с Мбаппе
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Заключение нового трудового соглашения с французским форвардом Килианом Мбаппе остается приоритетной задачей "Пари Сен-Жермен", несмотря на финансовый кризис на фоне приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Контракт 22-летнего нападающего с парижанами рассчитан до июня 2022 года, но на игрока претендует "Реал", а сам исполнитель не твердо уверен в том, что должен остаться в столице Франции.

По информации ESPN, в "ПСЖ" уверены в том, что Мбаппе продлит контракт, тем более – на улучшенных финансовых условиях. По слухам, оклад Килиана может составить 50 миллионов евро в год. Именно столько сейчас зарабатывает в клубе Неймар.

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В статье: Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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