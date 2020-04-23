Экс-защитник МЮ и сборной Бразилии: Неймар – не лидер. Ему тяжело слушать указания

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Бразилии Рафаэль Перейра да Силва призвал форварда "ПСЖ" Неймара начать воспринимать критику в свой адрес, чтобы обеспечить успех главной команде своей страны в ближайшие годы. Цитирует экс-игрока "МЮ" Goal.com. Рафаэль играл вместе с Неймаром за "Селесао" на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, он и его брат-близнец Фабио подавали большие надежды при сэре Алексе Фергюсоне.

"Неймар точно нужен Бразилии, но ему нужно улучшить многое за пределами поля, ведь это важно для футболиста. Тогда у нас будут большие шансы на успех. Лидер ли он? Я так не думаю. Он лучший футболист мира только в том случае, если максимально сконцентрирован".