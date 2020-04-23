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Экс-защитник МЮ и сборной Бразилии: Неймар – не лидер. Ему тяжело слушать указания
Альтернативное мнение
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Бразилии Рафаэль Перейра да Силва призвал форварда "ПСЖ" Неймара начать воспринимать критику в свой адрес, чтобы обеспечить успех главной команде своей страны в ближайшие годы. Цитирует экс-игрока "МЮ" Goal.com. Рафаэль играл вместе с Неймаром за "Селесао" на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, он и его брат-близнец Фабио подавали большие надежды при сэре Алексе Фергюсоне.
"Неймар точно нужен Бразилии, но ему нужно улучшить многое за пределами поля, ведь это важно для футболиста. Тогда у нас будут большие шансы на успех. Лидер ли он? Я так не думаю. Он лучший футболист мира только в том случае, если максимально сконцентрирован".
"Футбол должен занимать первое место в жизни игрока, но Неймара окружает так много разных вещей… Ему тяжело слушать указания. Я говорю правду, но иногда люди не хотят ее слушать. Они хотят, чтобы вы говорили: "Ты волшебен". В жизни так не бывает. Он точно не самый простой парень. Я думаю, что ему нужно больше слушать. Если он сделает это, то Бразилию будет трудно остановить".