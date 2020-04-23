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Мбаппе может покинуть ПСЖ в 2022 году

Франция
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Игрок уйдет на правах свободного агента

Мбаппе может покинуть ПСЖ в 2022 году
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" готов отпустить нападающего Килиана Мбаппе бесплатно в 2022 году, сообщает AS.

Нынешний конракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным источника, спортивный директор "ПСЖ" Леонардо надеется продлить контракт с форвардом хотя бы на один сезон. Однако, если этого не случится, клуб не продаст игрока ни в этом, ни в следующем году, а позволит Мбаппе покинуть "ПСЖ" на правах свободного агента после окончания контракта.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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