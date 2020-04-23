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Резервист МЮ привлек внимание ПСЖ

Франция
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Французы могут укрепить проблемное место

Резервист МЮ привлек внимание ПСЖ
UA-Футбол
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"ПСЖ" интересуется трансфером Диогу Далота. Об этом передает португальский источник O Jogo.

Трансфер может обойтись парижанам в 40 миллионов евро. Именно за столько "МЮ" готов отпустить своего резервного защитника.

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Французская сторона ищет усиление на правый фланг из-за ухода Томаса Менье. С бельгийцем не будет подписан новый контракт и он освободит команду.

В текущем сезоне Далот провел лишь 10 матчей, проиграв конкуренцию Аарона Ван-Биссаке.

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В статье: Манчестер Юнайтед ПСЖ Диогу Далот
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