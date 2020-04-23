Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Резервист МЮ привлек внимание ПСЖ
Французы могут укрепить проблемное место
"ПСЖ" интересуется трансфером Диогу Далота. Об этом передает португальский источник O Jogo.
Трансфер может обойтись парижанам в 40 миллионов евро. Именно за столько "МЮ" готов отпустить своего резервного защитника.
Читайте такжеДалот надеется провести в МЮ много лет
Французская сторона ищет усиление на правый фланг из-за ухода Томаса Менье. С бельгийцем не будет подписан новый контракт и он освободит команду.
В текущем сезоне Далот провел лишь 10 матчей, проиграв конкуренцию Аарона Ван-Биссаке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...