Резервист МЮ привлек внимание ПСЖ

"ПСЖ" интересуется трансфером Диогу Далота. Об этом передает португальский источник O Jogo.

Трансфер может обойтись парижанам в 40 миллионов евро. Именно за столько "МЮ" готов отпустить своего резервного защитника.

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Французская сторона ищет усиление на правый фланг из-за ухода Томаса Менье. С бельгийцем не будет подписан новый контракт и он освободит команду.

В текущем сезоне Далот провел лишь 10 матчей, проиграв конкуренцию Аарона Ван-Биссаке.