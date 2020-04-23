ПСЖ разочарован в Эррере - испанец летом может быть продан

Карьера Андреа Эрерры в "ПСЖ" может быть очень недолгой. Об этом передает Le 10 Sport.

Прошлым летом он, на правах свободного агента, пришел из "МЮ", но не сумел пробиться в стартовый состав. Этому помешали серьезная конкуренция и его травмы.

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Вероятнее всего, уже летом он будет продан. Главный претедент на него - "Атлетик", за который он выступал долгие годы.

В текущем сезоне Эррера провел 15 матчей.