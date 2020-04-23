Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ разочарован в Эррере - испанец летом может быть продан
Бесплатный трансфер не всегда хороший
Карьера Андреа Эрерры в "ПСЖ" может быть очень недолгой. Об этом передает Le 10 Sport.
Прошлым летом он, на правах свободного агента, пришел из "МЮ", но не сумел пробиться в стартовый состав. Этому помешали серьезная конкуренция и его травмы.
Читайте такжеЭррера: Не каждому дано играть в ПСЖ
Вероятнее всего, уже летом он будет продан. Главный претедент на него - "Атлетик", за который он выступал долгие годы.
В текущем сезоне Эррера провел 15 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...