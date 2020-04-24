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Реалу придется подождать? Камавинга может на сезон задержаться во Франции
Зидану это явно не понравится
Мадридский "Реал" уже давно следит за прогрессом юного Эдуарду Камавинги. Говорят, что лично Зинедин Зидан в нем заинтересован.
Однако, есть вероятность, что летом трансфер не состоится. По данным L'Equipe, все будет зависить от выступлений "Ренна" в конце сезона.
Между игроком и клубом есть джентльменское соглашение. Если французский клуб попадет в Лигу Чемпионов, то Камавинга останется в команде. Сейчас "Ренн" идет третьим, что позволяет ему расчитывать на место в турнире.
В текущем сезоне 17-летний Эдуарду провел 21 матч.