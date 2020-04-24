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Реалу придется подождать? Камавинга может на сезон задержаться во Франции

Франция
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Зидану это явно не понравится

Реалу придется подождать? Камавинга может на сезон задержаться во Франции
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" уже давно следит за прогрессом юного Эдуарду Камавинги. Говорят, что лично Зинедин Зидан в нем заинтересован.

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Однако, есть вероятность, что летом трансфер не состоится. По данным L'Equipe, все будет зависить от выступлений "Ренна" в конце сезона.

Между игроком и клубом есть джентльменское соглашение. Если французский клуб попадет в Лигу Чемпионов, то Камавинга останется в команде. Сейчас "Ренн" идет третьим, что позволяет ему расчитывать на место в турнире.

В текущем сезоне 17-летний Эдуарду провел 21 матч.

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В статье: Ренн (Франция) Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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