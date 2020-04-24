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Представители ПСЖ вступили в переговоры с Пьяничем

Франция
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И Сарри его отпустит?

Представители ПСЖ вступили в переговоры с Пьяничем
UA-Футбол
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо ищет усиление в центр поля. Приоритетный вариант - Миралем Пьянич.

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По данным Le10Sport, парижане не хотят надолго откладывать это дело. Они уже вступили в переговоры с представителями футболиста, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Пьянич защищает цвета "Ювентуса" с 2016-го года. Его контракт расчитан еще на два сезона и вероятно, что туринская сторона будет требовать за него порядка 60 миллионов.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов расстаться с одним из полузащитников.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) ПСЖ
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