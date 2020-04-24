Франция
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Представители ПСЖ вступили в переговоры с Пьяничем
И Сарри его отпустит?
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо ищет усиление в центр поля. Приоритетный вариант - Миралем Пьянич.
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По данным Le10Sport, парижане не хотят надолго откладывать это дело. Они уже вступили в переговоры с представителями футболиста, чтобы обсудить детали возможной сделки.
Пьянич защищает цвета "Ювентуса" с 2016-го года. Его контракт расчитан еще на два сезона и вероятно, что туринская сторона будет требовать за него порядка 60 миллионов.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов расстаться с одним из полузащитников.
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