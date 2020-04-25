Полузащитник Монпелье помещен в искусственную кому в связи с коронавирусом

Хавбек "Монпелье" Джуниор Самбия был введён в состояние искусственной комы, сообщает Le Parisien. Ранее у 23-летнего француза был диагностирован COVID-19.

Агент игрока Фредерик Гуэрра прокомментировал состояние своего клиента.

"Медики оценивают его состояние как стабильное. Три дня он чувствовал сильную диарею. Во вторник обратился в больницу. Он тогда получил отрицательный тест на COVID-19. В среду он планировал выписаться, но его состояние ухудшилось из-за осложнений с легкими. Он дважды менял больницы до того, как его поместили в кому.

Это непросто. Он уважал правила карантина. Наверное, заразился во время покупок", — сказал представитель футболиста.