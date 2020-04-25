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Депай отказывается продлевать контракт с Лионом

Франция
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Нидерландец может стать свободным агентом через год

Депай отказывается продлевать контракт с Лионом
UA-Футбол
Новина українською

Нападающий “Лиона” и сборной Нидерландов Мемфис Депай пока не намерен продлевать свой контракт с клубом. Нынешнее соглашение 26-летнего форварда с “Лионом” истекает следующим летом.

“Мы усердно работаем над тем, что договориться с Депаем, – рассказал в интервью L’Équipe президент “Лиона” Жан-Мишель Ола. – Я провел с ним много встреч, как и тренер команды Руди Гарсия и спортдир Жуниньо. Мы сделали ему несколько предложений, которые он отверг. Он хочет подождать до того времени, когда снова начнет играть” (в декабре Депай вылетел на полгода из-за разрыва крестообразной связки - прим.ред.)

“На данный момент у нас нет соглашения, но мы не сдаемся. Мы разговариваем и с ним, и с его агентами. Делаем все, чтобы продлить с ним контракт. Все в “Лионе” этого хотят”, – сказал Ола.

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В статье: Лион Лига 1 Жан-Мишель Ола Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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