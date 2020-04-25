Кавани рассматривает возможность подписания нового контракта с ПСЖ

L’Equipe сообщает, что будущее Эдинсона Кавани в стане "ПСЖ" по-прежнему остается туманным.

Этой зимой уругвайский нападающий очень хотел покинуть Париж, но сейчас Эдинсон не против рассмотреть вариант с подписанием нового соглашения с французским клубом.

Нынешний контракт Кавани с "Пари Сен-Жермен" истекает уже летом 2020-го года.

Ранее в СМИ была информация, что мадридский "Атлетико" активно проявляет интерес у уругвайцу.

В текущем сезоне 33-летний Кавани принял участие в 22 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.