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Кавани рассматривает возможность подписания нового контракта с ПСЖ
Контракт Эдинсона с парижанами истекает уже этим летом
L’Equipe сообщает, что будущее Эдинсона Кавани в стане "ПСЖ" по-прежнему остается туманным.
Этой зимой уругвайский нападающий очень хотел покинуть Париж, но сейчас Эдинсон не против рассмотреть вариант с подписанием нового соглашения с французским клубом.
Нынешний контракт Кавани с "Пари Сен-Жермен" истекает уже летом 2020-го года.
Ранее в СМИ была информация, что мадридский "Атлетико" активно проявляет интерес у уругвайцу.
В текущем сезоне 33-летний Кавани принял участие в 22 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.