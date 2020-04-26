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Заражённый коронавирусом хавбек Монпелье вышел из искусственной комы

Франция
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Жуниор Самбия вновь может дышать самостоятельно

Заражённый коронавирусом хавбек Монпелье вышел из искусственной комы
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Полузащитника "Монпелье" Жуниора Самбия, заболевшего коронавирусом, вывели из искусственной комы, сообщает RMC Sport.

Состояние 23-летнего француза стабилизировалось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, Самбия стал первым футболистом в Лиге 1 с COVID-19.

Из-за осложнений его были вынуждены поместить в искусственную кому в минувшую пятницу.

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В статье: Монпелье (Монпелье) коронавирус
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