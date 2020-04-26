Франция
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Заражённый коронавирусом хавбек Монпелье вышел из искусственной комы
Жуниор Самбия вновь может дышать самостоятельно
Полузащитника "Монпелье" Жуниора Самбия, заболевшего коронавирусом, вывели из искусственной комы, сообщает RMC Sport.
Состояние 23-летнего француза стабилизировалось, его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, Самбия стал первым футболистом в Лиге 1 с COVID-19.
Из-за осложнений его были вынуждены поместить в искусственную кому в минувшую пятницу.
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