Французская Лига 1 предлагает игрокам соблюдать дистанцию в 4 метра на тренировках 

Французская ассоциация докторов профессиональных клубов подготовила предварительный план по выходу команд из карантина. О деталях плана информирует RMC Sport.

В первую очередь доктора намерены попросить тренеров команд собрать информацию о том, как футболисты проводили время в карантине: какие у них были условия для жизни и тренировок в домашних условиях, и с кем они контактировали. Риск должен быть сведен к минимуму.

После сбора данных, восстановление тренировочного произойдет в четыре этапа.

Медицинские тесты с 11 по 15 мая (помимо Covid-19, будет проводиться стандартный пакет тестов, как перед стартом сезона).

Индивидуальные тренировки на базе – семь дней.

Тренировки в небольших группах по примеру немецких команд – семь дней.

Возврат к полноценным тренировкам – 29 мая. Все игроки должны будут проходить тестирование не меньше раза в неделю.

Также уточняются, что все футболисты и персонал клуба должны быть находиться на тренировочных базах в масках, за исключением времени самих занятий. Вход на базу для болельщиков и прессы будет запрещен.

На первых этапах футболистами нужно будет соблюдать дистанцию: два метра при отдыхе и четыре – при упражнениях.

План проведения матчей Лиги 1 и Лиги 2 будет разработан к 11 мая.