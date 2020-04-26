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Французская Лига 1 предлагает игрокам соблюдать дистанцию в 4 метра на тренировках
Риск должен быть сведен к минимуму
Французская ассоциация докторов профессиональных клубов подготовила предварительный план по выходу команд из карантина. О деталях плана информирует RMC Sport.
В первую очередь доктора намерены попросить тренеров команд собрать информацию о том, как футболисты проводили время в карантине: какие у них были условия для жизни и тренировок в домашних условиях, и с кем они контактировали. Риск должен быть сведен к минимуму.
После сбора данных, восстановление тренировочного произойдет в четыре этапа.
- Медицинские тесты с 11 по 15 мая (помимо Covid-19, будет проводиться стандартный пакет тестов, как перед стартом сезона).
- Индивидуальные тренировки на базе – семь дней.
- Тренировки в небольших группах по примеру немецких команд – семь дней.
- Возврат к полноценным тренировкам – 29 мая. Все игроки должны будут проходить тестирование не меньше раза в неделю.
Также уточняются, что все футболисты и персонал клуба должны быть находиться на тренировочных базах в масках, за исключением времени самих занятий. Вход на базу для болельщиков и прессы будет запрещен.
На первых этапах футболистами нужно будет соблюдать дистанцию: два метра при отдыхе и четыре – при упражнениях.
План проведения матчей Лиги 1 и Лиги 2 будет разработан к 11 мая.