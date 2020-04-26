  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Французская Лига 1 предлагает игрокам соблюдать дистанцию в 4 метра на тренировках 
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Французская Лига 1 предлагает игрокам соблюдать дистанцию в 4 метра на тренировках 

Франция
(1 голосов)

Риск должен быть сведен к минимуму

Французская Лига 1 предлагает игрокам соблюдать дистанцию в 4 метра на тренировках 
UA-Футбол
Новина українською

Французская ассоциация докторов профессиональных клубов подготовила предварительный план по выходу команд из карантина. О деталях плана информирует RMC Sport.

В первую очередь доктора намерены попросить тренеров команд собрать информацию о том, как футболисты проводили время в карантине: какие у них были условия для жизни и тренировок в домашних условиях, и с кем они контактировали. Риск должен быть сведен к минимуму.

После сбора данных, восстановление тренировочного произойдет в четыре этапа.

  • Медицинские тесты с 11 по 15 мая (помимо Covid-19, будет проводиться стандартный пакет тестов, как перед стартом сезона).
  • Индивидуальные тренировки на базе – семь дней.
  • Тренировки в небольших группах по примеру немецких команд – семь дней.
  • Возврат к полноценным тренировкам – 29 мая. Все игроки должны будут проходить тестирование не меньше раза в неделю.

Также уточняются, что все футболисты и персонал клуба должны быть находиться на тренировочных базах в масках, за исключением времени самих занятий. Вход на базу для болельщиков и прессы будет запрещен.

На первых этапах футболистами нужно будет соблюдать дистанцию: два метра при отдыхе и четыре – при упражнениях.

План проведения матчей Лиги 1 и Лиги 2 будет разработан к 11 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 1 Чемпионат Франции коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...