Несмотря на кризис: владельцы Манчестер Сити хотят купить Нанси

Президент "Нанси" Жак Руссело рассказал в эфире радиостанции France Bleu Sud Lorraine о ситуации с продажей клуба из 2-го французского дивизиона холдингу "City Football Group" на фоне пандемии коронавируса.

"Я обеспокоен. Сделка была намечена на 31 марта, но с 16 марта мы находимся на карантине, переговоры приостановлены. Но это не значит, что они прекращены. Мне придется и дальше искать решения и ресурсы, чтобы обеспечить функционирование клуба".

City Football Group (CFG), в свою очередь, подтвердила намерение стать владельцем французского клуба. По данным L’Équipe, сделка оценивается в 14 миллионов евро. Напомним, CFG владеет "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и другими клубами.