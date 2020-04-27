Франция
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Фабрегас отказался от зарплаты на четыре месяца
Серьезная помощь команде в тяжелый период
Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас принял решение помочь своему действующему клубу.
Как сообщает The Telegraph, он отказался от свое зарплаты в "Монако" на четыре месяца. Более того, он договорился с клубом о сокращении зарплаты на 30% на постоянной основе.
Отметим, что сейчас Фабрегас получает во Франции более шести миллионов евро в год.
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