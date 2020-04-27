Фабрегас отказался от зарплаты на четыре месяца

Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас принял решение помочь своему действующему клубу.

Как сообщает The Telegraph, он отказался от свое зарплаты в "Монако" на четыре месяца. Более того, он договорился с клубом о сокращении зарплаты на 30% на постоянной основе.

Отметим, что сейчас Фабрегас получает во Франции более шести миллионов евро в год.