  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фабрегас отказался от зарплаты на четыре месяца
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабрегас отказался от зарплаты на четыре месяца

Франция
(1 голосов)

Серьезная помощь команде в тяжелый период

Фабрегас отказался от зарплаты на четыре месяца
UA-Футбол
Новина українською

Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас принял решение помочь своему действующему клубу.

Как сообщает The Telegraph, он отказался от свое зарплаты в "Монако" на четыре месяца. Более того, он договорился с клубом о сокращении зарплаты на 30% на постоянной основе.

Читайте такжеФабрегас: Поскольку жена пока не хочет больше детей, какие сериалы порекомендуете?

Отметим, что сейчас Фабрегас получает во Франции более шести миллионов евро в год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сеск Фабрегас Монако
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...