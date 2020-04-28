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Чемпионат Франции может быть досрочно завершен

Франция
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А новый сезон начнется уже в августе

Чемпионат Франции может быть досрочно завершен
Новина українською

Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран, сообщает журналист L'Equipe Бертран Лятур.

"Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 будет досрочно завершен. Планируется, что сезон-2020/21 стартует в августе, — сообщил у себя в Twitter Лятур.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что правительство Франции не разрешает возобновить сезон-2019/20 с 11 мая — даты, когда в стране заканчивается режим самоизоляции.

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В статье: Лига 1 Чемпионат Франции
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