Франция
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Чемпионат Франции может быть досрочно завершен
А новый сезон начнется уже в августе
Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран, сообщает журналист L'Equipe Бертран Лятур.
"Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 будет досрочно завершен. Планируется, что сезон-2020/21 стартует в августе, — сообщил у себя в Twitter Лятур.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что правительство Франции не разрешает возобновить сезон-2019/20 с 11 мая — даты, когда в стране заканчивается режим самоизоляции.
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