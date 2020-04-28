  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лиге 1 придется определить участников еврокубков - существует три возможных сценария
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лиге 1 придется определить участников еврокубков - существует три возможных сценария

Франция
(1 голосов)

Все проблемы из-за одного несыгранного матча

Лиге 1 придется определить участников еврокубков - существует три возможных сценария
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня официально стало известно, что французский чемпионат был досрочно завершен. Главным вопрос стало распределение команд в еврокубках. Тут есть определенные споры.

Читайте такжеЛига 1 будет досрочно завершена

По действующей таблице, в Лигу Чемпионов отправятся три команды - "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн". Во второй по значимости турнир будут направлены "Лилль", "Реймс" и "Ницца".

Однако, стоит отметить, что один из матчей 28-го тура ("ПСЖ" - "Страсбур") не успели сыграть. Таким образом, тур нельзя признать завершенным. Из-за этого меняются и две команды, которые попадут в ЛЕ - места "Реймса" и "Ниццы" моугт занять "Лион" и "Монпелье".

Читайте такжеУЕФА утвердил директивы по допуску клубов в еврокубки и настоятельно рекомендует завершить внутренние соревнования

Существует также вариант, что итоговая таблица будет считаться по матчам 19 туров (первый круг чемпионата). В таком случае, первые четыре места останутся без изменений, а вот пятой и шестой командой будут "Нант" и "Реймс".

По сообщениям СМИ, окончательно решение по Лиге 1 будет принятов мае.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренн (Франция) Лига 1 Марсель ПСЖ Лилль коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...