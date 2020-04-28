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Лиге 1 придется определить участников еврокубков - существует три возможных сценария
Все проблемы из-за одного несыгранного матча
Сегодня официально стало известно, что французский чемпионат был досрочно завершен. Главным вопрос стало распределение команд в еврокубках. Тут есть определенные споры.
По действующей таблице, в Лигу Чемпионов отправятся три команды - "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн". Во второй по значимости турнир будут направлены "Лилль", "Реймс" и "Ницца".
Однако, стоит отметить, что один из матчей 28-го тура ("ПСЖ" - "Страсбур") не успели сыграть. Таким образом, тур нельзя признать завершенным. Из-за этого меняются и две команды, которые попадут в ЛЕ - места "Реймса" и "Ниццы" моугт занять "Лион" и "Монпелье".
Существует также вариант, что итоговая таблица будет считаться по матчам 19 туров (первый круг чемпионата). В таком случае, первые четыре места останутся без изменений, а вот пятой и шестой командой будут "Нант" и "Реймс".
Les trois options étudiées par la LFP pour déterminer le classement final de la Ligue 1. (RMC Sport) pic.twitter.com/w25PEGucOv— Actu Foot (@ActuFoot_) April 28, 2020
По сообщениям СМИ, окончательно решение по Лиге 1 будет принятов мае.