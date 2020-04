СМИ: Монако не может позволить себе выкуп Бакайоко

Тьемуе Бакайоко вернется в "Челси" этим летом. Эту информацию распространяет журналист Низаар Кинселла.

По его данным, "Монако", в котором Бакайоко выступает на правах аренды, мог выкупить футболиста 42 миллиона евро. Однако, из-за досрочного завершения сезона, у клуба не будет средств для этого.

Worth noting that Bakayoko is set to return to Chelsea. The option of €42.5 million (£38m/$46m) was too rich for Monaco and there wasn't significant room for negotiation. Not yet at least. Monaco not in a position to pay big money at the moment. https://t.co/xw1vWw9Jty