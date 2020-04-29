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25 лет назад Анри забил дебютный гол в профи футболе. Обыграл вратаря и закинул с острого угла

Франция
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Важная дата в жизни форварда

25 лет назад Анри забил дебютный гол в профи футболе. Обыграл вратаря и закинул с острого угла
UA-Футбол
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Мало кто готов спорить с тем, что Тьерри Анри провёл великолепную карьеру: французский форвард долгое время был в топе в лондонском "Арсенале", с которым выиграл два титула АПЛ; дважды брал Ла Лигу с "Барселоной" и ещё раз оформил с каталонцами победу в Лиге чемпионов, не говоря о других чуть менее статусных трофеях, которых также хватало. Не забываем, что Анри был частью великой сборной Франции, которая в 98-м выиграла чемпионат мира, а два года спустя - чемпионат Европы.

Но Анри - это не только "Арсенал" и "Барселона", с которыми его имя ассоциируеся чаще всего. Француз начал свой профессиональный путь в "Монако", дебютировав за команду 31 августа 1994 года. Первого гола пришлось ждать почти десять месяцев: Анри помог своей команде разгромить "Ланс" 6:0.

Тьерри в том поединке вышел на поле со скамейки запасных по ходу первого тайма, но ещё до перерыва открыл счёт своим профессиональным голам. А следом - в ворота "Ланса" залетел и второй.

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В статье: Тьерри Анри Монако
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