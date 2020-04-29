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Коллапс в ПСЖ: игроки против понижения зарплат, Неймар получил больше 100 млн всего за 80 матчей

Франция
(2 голосов)

Где парижские деньги – там бразилец

Коллапс в ПСЖ: игроки против понижения зарплат, Неймар получил больше 100 млн всего за 80 матчей
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"Пари Сен-Жермен" не может договориться с игроками о сокращении заработной платы, как сообщает L'Equipe. По данным источника, боссы не могут найти контакт с раздевалкой команды, которую представляют Тьяго Силва и Маркиньос, переговоры зашли в тупик.

Отмечается, что французский гранд может потерять из-за финансового кризиса на фоне пандемии около 250 миллионов евро. Напомним, вчера Лига 1 была досрочно завершена.

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В то же время, об интересных финансовых деталях информирует издание Marca. Форвард "ПСЖ" Неймар за 3 года получил зарплату в размере 111 миллионов евро. За все это время бразильский исполнитель провел всего 80 матчей за команду (из 155). Это составляет всего 51% от общего количества встреч. Учитывая, что за Неймара "Барселоне" заплатили 222 миллиона евро, то можно констатировать, что личные чеки бразильца точно не сходятся с заплаченными за него деньгами. В большинстве случаев, выходить на поле звездному игроку мешали травмы.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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