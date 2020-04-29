Тот, кто остановил Динамо Лобановского. Умер знаменитый тренер Сент-Этьена

Робер Эрбен – бывший французский футболист и тренер. Пресс-служба французского "Сент-Этьена" сообщает о том, что экс-игрок сборной Франции и их знаменитый наставник скончался в возрасте 81 года.

По информации французских СМИ, неделю назад Робер Эрбен был госпитализирован в тяжелом состоянии по причине сердечной и легочной недостаточности, а уже в понедельник, 27 апреля, его не стало. Смерть не была вызвана коронавирусом.

Hommage des Magic à Robert Herbin #RobertHerbin pic.twitter.com/tC45d9fBBb — Le Poulpe Vert * (@FreydierSerge) April 29, 2020

В качестве футболиста Эрбен выступал только за "Сент-Этьен" (413 матчей). Также он сыграл 23 поединка за "триколор". В качестве тренера "зеленых" Робер 4 раза выигрывал чемпионат Франции и трижды Кубок страны. В сезоне-1975/76 "святые" под его руководством дошли до финала Кубка европейских чемпионов, где уступили мюнхенской "Баварии" (0:1). В ¼ финала того розыгрыша "Сент-Этьен" Эрбена выбил киевское "Динамо" Валерия Лобановского (первый поединок киевляне выиграли 2:0, голы забивали Блохин и Коньков, но во Франции проиграли 3:0).