Эмери: Неймар может стать лучшим в мире

Экс-наставник "ПСЖ" Унаи Эмери высказался об игроке парижской команды Неймаре.

"Он ведет себя на публике, как звезда, но мы очень многого не понимаем. У него достаточно доброе сердце.

У Неймара есть все данные, чтобы стать лучшим в мире. Я горд, что работал с ним. Он всегда умел полностью отдаваться на тренировках", - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, что все чаще слухи связывают Неймара с переходом в "Барселону".