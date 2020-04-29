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Эмери: Неймар может стать лучшим в мире

Франция
(1 голосов)

Осталось только стать немного серьезнее

Эмери: Неймар может стать лучшим в мире
UA-Футбол
Новина українською

Экс-наставник "ПСЖ" Унаи Эмери высказался об игроке парижской команды Неймаре.

"Он ведет себя на публике, как звезда, но мы очень многого не понимаем. У него достаточно доброе сердце.

У Неймара есть все данные, чтобы стать лучшим в мире. Я горд, что работал с ним. Он всегда умел полностью отдаваться на тренировках", - цитирует испанца Mundo Deportivo.

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Напомним, что все чаще слухи связывают Неймара с переходом в "Барселону".

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В статье: Неймар Унаи Эмери ПСЖ
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
29.04.2020 в 20:16
В следующей жизни
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