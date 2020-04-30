Лион готов обжаловать досрочное завершение Лиги 1

Сегодня официально стало известно, что французская Лига 1 и Лига 2 досрочно завершены. "Лион" выступил с заявлением, дав понять, что они против подобного шага.

"Позиция правительства не принуждала федерацию к досрочному завершению чемпионата. Было указаны, что матчи чемпионата можно было закончить в августе. Наш клуб предлагал альтернативное решние, которое позволило бы турниру справедливо закончиться. Мы предлагали провести раунд плей-офф за места в еврокубках.

Учитывая сегодняшнее решение по Лиге 1, наш клуб оставляет за собой право обжаловать это решение и требовать возмещения убытков, в частности, в отношении потери возможностей и в свете прецедентного права в других видах профессионального спорта, которое в настоящее время идет полным ходом. Ущерб клубу составляет несколько десятков миллионов евро", - говорится в заявлении.

Отметим, что из-за досрочного завершения турнира, "Лион" не попал еврокубки следующего сезона.