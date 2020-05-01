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France Football назвал символическую сборную сезона Лиги 1

Франция
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В нее попали пять игроков ПСЖ

France Football назвал символическую сборную сезона Лиги 1
Новина українською

Издание France Football на своём сайте представило символическую сборную досрочно завершённого розыгрыша французской Лиги 1.

Сборная сезона Лиги 1: Предраг Райкович ("Реймс"), Амари Траоре ("Ренн"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Крист-Эммануэль Мауасса ("Ренн"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Эдуардо Камавинжа ("Ренн"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").

France Football назвал символическую сборную сезона Лиги 1 - изображение 1

В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы — "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза".

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В статье: Лига 1 Чемпионат Франции ПСЖ
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