Один из лидеров Лестера может оказаться в ПСЖ

Уже несколько недель подряд разные СМИ приписывают "ПСЖ" интерес к разным полузащитникам.

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К примеру, сейчас они сватают в Париж Вилфреда Ндиди. ESPN уверяет, что на данный трансфер может быть выделено порядка 45 миллионов. Но "Лестер" не горит желанием отпускать лидера.

В текущем сезоне на счету Вилфреда 32 матча.