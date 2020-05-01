Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Лестера может оказаться в ПСЖ
Вот только за него придется серьезно заплатить
Уже несколько недель подряд разные СМИ приписывают "ПСЖ" интерес к разным полузащитникам.
Читайте такжеПредставители ПСЖ вступили в переговоры с Пьяничем
К примеру, сейчас они сватают в Париж Вилфреда Ндиди. ESPN уверяет, что на данный трансфер может быть выделено порядка 45 миллионов. Но "Лестер" не горит желанием отпускать лидера.
В текущем сезоне на счету Вилфреда 32 матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...