Французские клубы получат от правительства 162 млн евро

Руководство ЛФП находится на продвинутой стадии переговоров с правительством Франции по вопросу компенсации потерь из-за досрочного окончания сезона Лиги 1 и Лиги 2.

После того как чемпионаты были формально завершены, телетранслятор Canal+ разорвал контракт с лигой, не отправив транш за оставшиеся матчи. Как сообщают Le Parisien и RMC Sport, клубы Лиги 1 и Лиги 2 получат от государства кредит в 162 млн евро.

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В понедельник совет директоров ЛФП проведет дополнительную встречу, чтобы обсудить как распределить средства.

Еще один транслятор Лиги 1 BeIN Sports пока еще не проинформировал ЛФП, будет ли платить оставшиеся по контракту 110 млн евро.