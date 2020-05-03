Патрис Эвра: Я не боюсь признаться, что просил денег перед магазинами на бутерброд

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о своем детстве.

"Я буду честен, я прошел через тяжелое детство, у меня было много братьев и сестер. Я находился в Париже, но жил на улице, а иногда не мог поесть. Помню, как мой брат Доминик работал в "Макдональдсе", поэтому я шел туда, во время обеденного перерыва он давал мне свою еду.

Я не боюсь признаться, что просил денег перед магазинами. Когда видел каких-то людей, обращался к ним: "Могу ли я получить немного денег?". Иногда мне давали деньги, а иногда отказывали, но я просто хотел купить бутерброд.

Это трудное, но счастливое время. Я всегда был счастлив и чувствовал себя везучим. Не стал бы ничего менять, благодаря этим испытаниями я стал тем, кем являюсь. Некоторые люди видят только конечный результат, суперзвезду по телевизору, но на самом деле на улицах я многому научился, что и помогло мне стать сильнее.

На чемпионате мира я был капитаном, и после турнира меня многие обвиняли, но я оставался сильным, потому что знал – на улицах мне было еще тяжелее.

Я не жертва, мне не грустно. Просто рассказываю правдивую историю. Хочу мотивировать больше детей никогда не сдаваться, что бы ни случилось. Если верите, что станете кем-то, верите в себя, вы это обязательно сделаете", – рассказал Патрис Эвра.