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L'Equipe: Мбаппе подпишет новый контракт с ПСЖ – с такой же зарплатой, как у Неймара
Переезд в Мадрид откладывается
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может продлить трудовой договор с клубом. На фоне регулярных слухов про трансфер в "Реал", парижане надеются заключить новую сделку со своим лидером, как сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, игроку предложили контракт с зарплатой уровня Неймара (приблизительно 700 тысяч евро в неделю). Таким образом, оклад Мбаппе повысится ровно в 2 раза. Комфорт семьи заставляет Килиана всерьез рассмотреть вариант с продлением сотрудничества.
Предыдущий клуб французского футболиста – "Монако". Его текущий контракт с "Пари Сен-Жермен" истекает в 2022 году.