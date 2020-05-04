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L'Equipe: Мбаппе подпишет новый контракт с ПСЖ – с такой же зарплатой, как у Неймара

Франция
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Переезд в Мадрид откладывается

L'Equipe: Мбаппе подпишет новый контракт с ПСЖ – с такой же зарплатой, как у Неймара
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может продлить трудовой договор с клубом. На фоне регулярных слухов про трансфер в "Реал", парижане надеются заключить новую сделку со своим лидером, как сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, игроку предложили контракт с зарплатой уровня Неймара (приблизительно 700 тысяч евро в неделю). Таким образом, оклад Мбаппе повысится ровно в 2 раза. Комфорт семьи заставляет Килиана всерьез рассмотреть вариант с продлением сотрудничества.

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Предыдущий клуб французского футболиста – "Монако". Его текущий контракт с "Пари Сен-Жермен" истекает в 2022 году.

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В статье: Неймар Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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