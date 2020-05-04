Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может продлить трудовой договор с клубом. На фоне регулярных слухов про трансфер в "Реал", парижане надеются заключить новую сделку со своим лидером, как сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, игроку предложили контракт с зарплатой уровня Неймара (приблизительно 700 тысяч евро в неделю). Таким образом, оклад Мбаппе повысится ровно в 2 раза. Комфорт семьи заставляет Килиана всерьез рассмотреть вариант с продлением сотрудничества.

Предыдущий клуб французского футболиста – "Монако". Его текущий контракт с "Пари Сен-Жермен" истекает в 2022 году.