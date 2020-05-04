  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Амьен создал петицию против вылета в Лигу 2
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Амьен создал петицию против вылета в Лигу 2

Франция
(2 голосов)

Эту петицию поддержал и мэр города

Амьен создал петицию против вылета в Лигу 2
Новина українською

"Амьен" написал петицию после досрочного завершения сезона во Франции. Клуб хочет повлиять на решение, которое идет против справедливости в спорте, говорится в заявлении на сайте команды.

"Амьен" предложил футбольным властям расширить лигу 1 до 22 команд в сезоне-2020/21. Петицию подписали уже несколько тысяч человек.

Ранее стало известно, что сезон будет завершен досрочно, используя текущее расположение команд в турнирной таблице. "Амьен" занимает предпоследнюю строчку, отставая от спасительной 18-й строчки на четыре очка.

В суд планируют обратиться мэр Амьена и президент клуба. Они будут выстраивать свою позицию на том факте, что "Амьен" в теории мог набрать еще 30 очков, учитывая, что до конца турнира оставалось 10 туров. Помимо "Амьена" элитный дивизион покидает "Тулуза", набравшая лишь 13 очков в 28 турах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 2 Лига 1 Амьен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
04.05.2020 в 17:36
Полностью поддерживаю позицию таких клубов, как Амьен. Которых выкидывают из высших дивизионов, не по спортивному принципу!
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
04.05.2020 в 18:05
Почему не по спортивному?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...