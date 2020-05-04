Амьен создал петицию против вылета в Лигу 2

"Амьен" написал петицию после досрочного завершения сезона во Франции. Клуб хочет повлиять на решение, которое идет против справедливости в спорте, говорится в заявлении на сайте команды.

"Амьен" предложил футбольным властям расширить лигу 1 до 22 команд в сезоне-2020/21. Петицию подписали уже несколько тысяч человек.

Ранее стало известно, что сезон будет завершен досрочно, используя текущее расположение команд в турнирной таблице. "Амьен" занимает предпоследнюю строчку, отставая от спасительной 18-й строчки на четыре очка.

В суд планируют обратиться мэр Амьена и президент клуба. Они будут выстраивать свою позицию на том факте, что "Амьен" в теории мог набрать еще 30 очков, учитывая, что до конца турнира оставалось 10 туров. Помимо "Амьена" элитный дивизион покидает "Тулуза", набравшая лишь 13 очков в 28 турах.