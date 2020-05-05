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Мбаппе подпишет контракт с ПСЖ только в том случае, если в нем укажут отступные для перехода в Реал

Франция
(1 голосов)

Современные трудовые договоры и их лазейки

Мбаппе подпишет контракт с ПСЖ только в том случае, если в нем укажут отступные для перехода в Реал
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе может согласиться продлить контракт с французским грандом при выполнении особого условия со стороны клуба. По информации AS, 21-летний нападающий поставит свою подпись под новым контрактом, если боссы парижан пропишут возможность перехода в "Реал" за фиксированную сумму.

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Отмечается, что выплата будет по размеру эквивалентна сумме трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" (222 миллиона евро). Подобное развитие событий – проигрышное для "Реала".

Мадридцы предпочли бы купить Мбаппе летом 2021 года – за 365 дней до истечения текущего соглашения. Источник отмечает, что с такой же стратегией "сливочные" осуществили переход Эдена Азара.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.05.2020 в 13:14
Надо отходить от этих сумасшедших цифр
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