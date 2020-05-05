Мбаппе подпишет контракт с ПСЖ только в том случае, если в нем укажут отступные для перехода в Реал

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе может согласиться продлить контракт с французским грандом при выполнении особого условия со стороны клуба. По информации AS, 21-летний нападающий поставит свою подпись под новым контрактом, если боссы парижан пропишут возможность перехода в "Реал" за фиксированную сумму.

Отмечается, что выплата будет по размеру эквивалентна сумме трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" (222 миллиона евро). Подобное развитие событий – проигрышное для "Реала".

Мадридцы предпочли бы купить Мбаппе летом 2021 года – за 365 дней до истечения текущего соглашения. Источник отмечает, что с такой же стратегией "сливочные" осуществили переход Эдена Азара.