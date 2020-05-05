ESPN: ПСЖ готов побороться за Лаутаро Мартинеса

Лаутаро Мартинес уже давно находится на радарах многих грандов. Главный претендент на аргентинца - "Барселона".

Однако сейчас у каталонцев появился конкурент. По данным ESPN, в битве за форварда готов поучаствовать французский "ПСЖ".

Спортивый директор французской стороны Леонардо видит в Лаутаро возможную замену для Кавани. Уругвайский нападающий летом покинет Париж.

Интересно, что в составе "ПСЖ" играет другой футболист "Интера" - Мауро Икарди. Летом он должен вернуться назад.