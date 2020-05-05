Франция
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ESPN: ПСЖ готов побороться за Лаутаро Мартинеса
Конкурент для "Барселоны"
Лаутаро Мартинес уже давно находится на радарах многих грандов. Главный претендент на аргентинца - "Барселона".
Однако сейчас у каталонцев появился конкурент. По данным ESPN, в битве за форварда готов поучаствовать французский "ПСЖ".
Спортивый директор французской стороны Леонардо видит в Лаутаро возможную замену для Кавани. Уругвайский нападающий летом покинет Париж.
Интересно, что в составе "ПСЖ" играет другой футболист "Интера" - Мауро Икарди. Летом он должен вернуться назад.
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