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ESPN: ПСЖ готов побороться за Лаутаро Мартинеса

Франция
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Конкурент для "Барселоны"

ESPN: ПСЖ готов побороться за Лаутаро Мартинеса
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Лаутаро Мартинес уже давно находится на радарах многих грандов. Главный претендент на аргентинца - "Барселона".

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Однако сейчас у каталонцев появился конкурент. По данным ESPN, в битве за форварда готов поучаствовать французский "ПСЖ".

Спортивый директор французской стороны Леонардо видит в Лаутаро возможную замену для Кавани. Уругвайский нападающий летом покинет Париж.

Интересно, что в составе "ПСЖ" играет другой футболист "Интера" - Мауро Икарди. Летом он должен вернуться назад.

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В статье: Барселона Интер (Милан) ПСЖ Лаутаро Мартинес
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