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Экс-игрок ПСЖ: Я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси – бразильца коснулся Бог

Франция
(1 голосов)

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Экс-игрок ПСЖ: Я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси – бразильца коснулся Бог
Новина українською

Бывший одноклубник Роналдиньо по "Пари Сен-Жермен" Мартин Кардетти сравнил бразильца с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует Мартина Crack Deportivo.

"Как тренер я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси. Я год играл с Ронни, он другой, его коснулся Бог. Бразилец всегда веселился и тренировался с мячом, чтобы потом повторить эти трюки в матчах. Каждое движение на поле отличало его от остальных. Такие игроки появляются очень редко и остаются в истории футбола. Я горжусь, что играл в одной команде с таким футболистом".

Роналдиньо защищал цвета парижан с 2001 года по 2003-й. Сейчас 40-летний бразилец содержится под домашним арестом в Парагвае за подделку документов.

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В статье: Лионель Месси Роналдиньо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Мартин Кардетти
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Источник:
Crack Deportivo

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Комментарии (6)
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Просто Квашин (Харьков)
07.05.2020 в 14:04
Упоротый донбасский беженец своей гомосексуальной любовью к карлику с низким центром тяжести, вызывает тошноту....
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.05.2020 в 11:53
Мне понравилось несколько завуалированная похвала великому Месси. Этот, никому не известный Кардетти, взял бы к себе в команду Роналдиньо. Но .... только Роналдиньо какого-то одного года. Ни годом ранее, ни годом позже. Т.е., во все остальные сезоны, он бы Роналдиньо не взял. И, если учесть, что великий Месси, начиная с 2009 года только прогрессировал и бил рекорд за рекордом, то по умолчанию все понимают, что один отличный сезон Роналдиньо у него приравнивается к десяти стабильно успешным сезонам Месси. А, как известно, стабильно успешными 10 лет подряд могут в футболе быть только единицы.
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+1
-7
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Инспектор ( )
07.05.2020 в 12:09
Все эти рекорды занимают умы довольно посредственных людей, кто еще не знает
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+4
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
07.05.2020 в 12:14
10 років "прогресував" , а так і не став кращим за Роналдіньйо в одному сезоні
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+6
0
Dardolis (Первомайск)
07.05.2020 в 13:00
Дариан, Месси зовут Лионель, а не "великий")). Игрок Месси по статистике лучший, и войдёт в историю, скорее всего как лучший, но разве на игру Ронни не приятней было смотреть? Вот это и хотел сказать Кардетти. Открою тебе секрет) Рональдиньо тоже был в Барсе) Менять героя одного времени, на героя другого, с твоей стороны, как фаната Барсы, не красиво и неуважительно к твоему же любимому клубу. Вальдес тоже говорил, что Рональдиньо лучше Месси, а ему со стороны ворот точно виднее, чем тебе)
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+5
0
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Инспектор ( )
07.05.2020 в 13:37
Он это не понимает
+5
0


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