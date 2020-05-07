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Экс-игрок ПСЖ: Я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси – бразильца коснулся Бог
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Бывший одноклубник Роналдиньо по "Пари Сен-Жермен" Мартин Кардетти сравнил бразильца с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует Мартина Crack Deportivo.
"Как тренер я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси. Я год играл с Ронни, он другой, его коснулся Бог. Бразилец всегда веселился и тренировался с мячом, чтобы потом повторить эти трюки в матчах. Каждое движение на поле отличало его от остальных. Такие игроки появляются очень редко и остаются в истории футбола. Я горжусь, что играл в одной команде с таким футболистом".
Роналдиньо защищал цвета парижан с 2001 года по 2003-й. Сейчас 40-летний бразилец содержится под домашним арестом в Парагвае за подделку документов.
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