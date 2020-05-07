Экс-игрок ПСЖ: Я взял бы в свою команду Роналдиньо на пике, а не Месси – бразильца коснулся Бог

Мне понравилось несколько завуалированная похвала великому Месси. Этот, никому не известный Кардетти, взял бы к себе в команду Роналдиньо. Но .... только Роналдиньо какого-то одного года. Ни годом ранее, ни годом позже. Т.е., во все остальные сезоны, он бы Роналдиньо не взял. И, если учесть, что великий Месси, начиная с 2009 года только прогрессировал и бил рекорд за рекордом, то по умолчанию все понимают, что один отличный сезон Роналдиньо у него приравнивается к десяти стабильно успешным сезонам Месси. А, как известно, стабильно успешными 10 лет подряд могут в футболе быть только единицы.