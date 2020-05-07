Одноклубник Неймара заявил, что бразилец останется в ПСЖ

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес сообщил, что нападающий Неймар не планирует покидать парижскую команду.

"Неймар останется в „Пари Сен-Жермен“. Да, мы часто общаемся с ним. Сейчас он спокойно может принять решение. Он не покинет „ПСЖ“", — приводит слова Паредеса FOX Sports.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался от € 100 млн ради перехода в "Барселону". Отмечалось, что 28-летний бразильский форвард готов пойти на снижение зарплаты в два раза, чтобы вновь выступать за сине-гранатовых.

Напомним, Неймар перешёл в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в соглашении бразильского футболиста в качестве отступных.