Камавинга: Переход в Реал? Посмотрим, что будет в конце сезона

Полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга стал главным открытием сезона в Лиге 1. Сейчас за ним охотится мадридский "Реал". Игрок решил прокомментировать эти слухи.

"Мне нравится, что мной интересуются многие клубы. Но я не зациклен на всем этом. Мне сейчас хорошо в "Ренне". Оставлю свое будущее на усмотрения родителей.

"Реал"? Мое будущее будет известно немного позже, после окончания сезона. Только тогда решение будет принято", - приводит слова полузащитника Ouest France.

Ранее была информация, что Камавинга не покинет "Ренн" этим летом.