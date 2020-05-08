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Камавинга: Переход в Реал? Посмотрим, что будет в конце сезона

Франция
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17-летний многих удивил

Камавинга: Переход в Реал? Посмотрим, что будет в конце сезона
UA-Футбол
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Полузащитник "Ренна" Эдуарду Камавинга стал главным открытием сезона в Лиге 1. Сейчас за ним охотится мадридский "Реал". Игрок решил прокомментировать эти слухи.

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"Мне нравится, что мной интересуются многие клубы. Но я не зациклен на всем этом. Мне сейчас хорошо в "Ренне". Оставлю свое будущее на усмотрения родителей.

"Реал"? Мое будущее будет известно немного позже, после окончания сезона. Только тогда решение будет принято", - приводит слова полузащитника Ouest France.

Ранее была информация, что Камавинга не покинет "Ренн" этим летом.

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В статье: Ренн (Франция) Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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