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ПСЖ надеется продлить аренду Икарди
Парижане не решаются на выкуп в нынешних финансовых условиях
"Пари Сен-Жермен" надеется сохранить форварда "Интера" Мауро Икарди на следующий сезон, утверждает L’Equipe.
Но при этом чемпионы Франции не намерены пользоваться опцией выкупа аргентинца за 70 миллионов евро, прописанных в их соглашении с "нерадзурри". В Париже не решаются на столь дорогостоящих трансфер в нынешних финансовых условиях.
В идеале в "ПСЖ" хотели бы сбросить цену на форварда до 50 миллионов евро или и вовсе продлить его аренду на ещё один сезон.
В минувшем розыгрыше Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, забив 12 голов.