ПСЖ надеется продлить аренду Икарди

"Пари Сен-Жермен" надеется сохранить форварда "Интера" Мауро Икарди на следующий сезон, утверждает L’Equipe.

Но при этом чемпионы Франции не намерены пользоваться опцией выкупа аргентинца за 70 миллионов евро, прописанных в их соглашении с "нерадзурри". В Париже не решаются на столь дорогостоящих трансфер в нынешних финансовых условиях.

В идеале в "ПСЖ" хотели бы сбросить цену на форварда до 50 миллионов евро или и вовсе продлить его аренду на ещё один сезон.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, забив 12 голов.