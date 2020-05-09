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ПСЖ надеется продлить аренду Икарди

Франция
(1 голосов)

Парижане не решаются на выкуп в нынешних финансовых условиях

ПСЖ надеется продлить аренду Икарди
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" надеется сохранить форварда "Интера" Мауро Икарди на следующий сезон, утверждает L’Equipe.

Но при этом чемпионы Франции не намерены пользоваться опцией выкупа аргентинца за 70 миллионов евро, прописанных в их соглашении с "нерадзурри". В Париже не решаются на столь дорогостоящих трансфер в нынешних финансовых условиях.

В идеале в "ПСЖ" хотели бы сбросить цену на форварда до 50 миллионов евро или и вовсе продлить его аренду на ещё один сезон.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, забив 12 голов.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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