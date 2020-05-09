Дрогба обошел Ибрагимовича в финале голосования за лучшего форварда Лиги 1

Лига 1 провела опрос среди фанатов, кто же был лучшим форвардом во французском национальном чемпинате за последние 20 лет.

Победил в голосовании экс-нападающий "Марселя" Дидье Дрогба, который в финале обошел бывшего голеадора "ПСЖ" Златана Ибрагимовича.

Ивуариец на пути к финалу прошел Фернандо Морьентеса, Александера Фрая, Карима Бензема и Педру Паулету, в свою очередь швед опередил Марио Балотелли, Александра Ляказетта, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

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