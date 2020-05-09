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Дрогба обошел Ибрагимовича в финале голосования за лучшего форварда Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Бен-Арфа опередил в рейтинге Неймара, а Мбаппе - Обамеянга

Дрогба обошел Ибрагимовича в финале голосования за лучшего форварда Лиги 1
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Лига 1 провела опрос среди фанатов, кто же был лучшим форвардом во французском национальном чемпинате за последние 20 лет.

Победил в голосовании экс-нападающий "Марселя" Дидье Дрогба, который в финале обошел бывшего голеадора "ПСЖ" Златана Ибрагимовича.

Ивуариец на пути к финалу прошел Фернандо Морьентеса, Александера Фрая, Карима Бензема и Педру Паулету, в свою очередь швед опередил Марио Балотелли, Александра Ляказетта, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Вашему вниманию полная сетка голосования

Дрогба обошел Ибрагимовича в финале голосования за лучшего форварда Лиги 1 - изображение 1

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В статье: Марио Балотелли Златан Ибрагимович Карим Бензема Эдинсон Кавани Дидье Дрогба Педру Паулета Неймар Пьер-Эмерик Обамеянг Александр Фрай Лига 1 Александр Лаказетт Атем Бен-Арфа Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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smit2161 (Харьков)
09.05.2020 в 19:08
Какой грамотей писал подобную глупость: Лучше за Неймара или лучше за Ибрагимовича? Бред! Лучше, чем Неймар или Ибрагимович. Учи, невежа, язык, коли пишешь для людей...
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