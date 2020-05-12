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ПСЖ присматривается к двум полузащитникам Милана

Франция
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Парижани намерены усилить центр поля

ПСЖ присматривается к двум полузащитникам Милана
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Руководство "Пари Сен-Жермен" заинтересовано в приобретении полузащитников "Милана" Лукаса Пакеты и Исмаэля Беннасера, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Пакета выступает за "Милан" с 2019 года. В нынешнем сезоне он отдал 1 результативную передачу в 19 матчах. Контракт Лукаса с красно-чёрными рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22,5 млн.

Беннасер является игроком "Милана" с 2019 года. В этой кампании хавбек отдал 1 результативную передачу в 23 встречах. Соглашение Исмаэля с красно-чёрными действует до 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 17,5 млн.

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В статье: Милан Милан (Италия) ПСЖ Исмаэль Беннасер Лукас Пакета
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