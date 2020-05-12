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Эррера: СМИ никогда не говорят позитивно о Неймаре
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Игрок "ПСЖ" Андер Эррера рассказал о том, как в СМИ создается неправильный образ его одноклубника Неймара.
"Неймар - главный сюприз в моей карьере. СМИ никогда не говорят о нем позитивно, они хотят убить его. Но перейдя в "ПСЖ" я увидел человека, который счастлив и всегда улыбается.
Он пытается сделать все, чтобы укрепить нашу команду. Мы участо ужинаем в его доме, собираясь всей командой", - заявил Эррера.
Ранее сообщалось, что Андер может быть продан уже ближайшим летом.
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