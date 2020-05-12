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Эррера: СМИ никогда не говорят позитивно о Неймаре

Франция
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Эррера: СМИ никогда не говорят позитивно о Неймаре
UA-Футбол
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Игрок "ПСЖ" Андер Эррера рассказал о том, как в СМИ создается неправильный образ его одноклубника Неймара.

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"Неймар - главный сюприз в моей карьере. СМИ никогда не говорят о нем позитивно, они хотят убить его. Но перейдя в "ПСЖ" я увидел человека, который счастлив и всегда улыбается.

Он пытается сделать все, чтобы укрепить нашу команду. Мы участо ужинаем в его доме, собираясь всей командой", - заявил Эррера.

Ранее сообщалось, что Андер может быть продан уже ближайшим летом.

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В статье: Андер Эррера Неймар ПСЖ
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