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Президент УЕФА – про досрочное завершение Лиги 1, возобновление ЛЧ, ЛЕ и матчей сборных
Чеферин на связи
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал решение досрочно завершить кампанию чемпионата Франции, а также другие последствия пандемии. Его слова приводит beIN SPORTS.
"Для нас важно, чтобы был определен чемпион, кто второй, третий и четвертый. Мое личное мнение: во Франции закончили сезон преждевременно. Это не идеальное решение, ситуация могла бы наладиться, все бы могли вернуться, за исключением небольшого числа лиг. Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы? Или лига? Ничего. На УЕФА это никак не влияет, это их решение – мы его уважаем".
"Ситуация экстраординарная. Мы будем адаптировать систему финансового fair play. УЕФА имеет план завершения сезона в ЛЧ и ЛЕ. Конкретных дат пока нет, но пока речь идет о возвращении в августе. Ничего не могу сказать про сборные, это будет решаться отдельно, но я уверен, что 80% из них завершат свои кампании".
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