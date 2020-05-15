Президент УЕФА – про досрочное завершение Лиги 1, возобновление ЛЧ, ЛЕ и матчей сборных

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал решение досрочно завершить кампанию чемпионата Франции, а также другие последствия пандемии. Его слова приводит beIN SPORTS.

"Для нас важно, чтобы был определен чемпион, кто второй, третий и четвертый. Мое личное мнение: во Франции закончили сезон преждевременно. Это не идеальное решение, ситуация могла бы наладиться, все бы могли вернуться, за исключением небольшого числа лиг. Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы? Или лига? Ничего. На УЕФА это никак не влияет, это их решение – мы его уважаем".