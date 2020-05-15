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Руководство ПСЖ не будет искать замену Тухелю

Франция
(1 голосов)

Тренер останется в стане парижан

Руководство ПСЖ не будет искать замену Тухелю
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По информации Sport Bild, главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель продолжит работу с командой.

На решение боссов парижан повлияли два фактора: в команде остались довольны выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также на решение клуба сохранить 46-летнего специалиста повлиял кризис, вызванный коронавирусом. "ПСЖ" не готов платить 10 млн евро неустойки тренерскому штабу Тухеля.

Напомним, что французский гранд хотел пригласить на должность тренера экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги из "Лацио".

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В статье: Томас Тухель ПСЖ
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