Франция
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Руководство ПСЖ не будет искать замену Тухелю
Тренер останется в стане парижан
По информации Sport Bild, главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель продолжит работу с командой.
На решение боссов парижан повлияли два фактора: в команде остались довольны выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также на решение клуба сохранить 46-летнего специалиста повлиял кризис, вызванный коронавирусом. "ПСЖ" не готов платить 10 млн евро неустойки тренерскому штабу Тухеля.
Напомним, что французский гранд хотел пригласить на должность тренера экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги из "Лацио".
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