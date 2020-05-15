Серебренный призер Лиги 1 может сменить тренера - они намерены пригласить Почеттино

Благодаря досрочному завершению Лиги 1, "Марсель" сумел сохранить вторую строчку. Благодаря этому клуб получил право играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Однако, не все так радужно в их команде. По данным французских СМИ, Андре Виллаш-Боаш, с большой долью вероятности, покинет клуб. В "Марселе" сейчас идет полная смена менеджемента.

На место португальца может быть приглашен Маурисио Почеттино. После ухода из "Тоттенхэма" аргентинец продолжает находится без работы.

Отметим, что главным претендентом на Почеттино считается "Ньюкасл".