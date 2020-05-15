  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Серебренный призер Лиги 1 может сменить тренера - они намерены пригласить Почеттино
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серебренный призер Лиги 1 может сменить тренера - они намерены пригласить Почеттино

Франция
(1 голосов)

Вот только вряд ли аргентинец согласится

Серебренный призер Лиги 1 может сменить тренера - они намерены пригласить Почеттино
UA-Футбол
Новина українською

Благодаря досрочному завершению Лиги 1, "Марсель" сумел сохранить вторую строчку. Благодаря этому клуб получил право играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Читайте такжеОфициально: ПСЖ - чемпион Франции 2019/20

Однако, не все так радужно в их команде. По данным французских СМИ, Андре Виллаш-Боаш, с большой долью вероятности, покинет клуб. В "Марселе" сейчас идет полная смена менеджемента.

На место португальца может быть приглашен Маурисио Почеттино. После ухода из "Тоттенхэма" аргентинец продолжает находится без работы.

Отметим, что главным претендентом на Почеттино считается "Ньюкасл".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андре Виллаш-Боаш Маурисио Почеттино "Ньюкасл" Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...