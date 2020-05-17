Виллаш-Боаш может покинуть Марсель из-за разногласий с руководством

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш может покинуть клуб ближайшим летом, сообщает L'Équipe.

По данным источника, наставник имеет разногласия с президентом клуба Жак-Анри Эйро по поводу стратегии развития команды. Эйро хочет в ближайшее трансферное окно выручить с продажи футболистов около 60 млн евро, расставшись с несколькими ключевыми игроками. Такое развитие событий категорически не устраивает португальского специалиста, который пригрозил покинуть клуб при реализации задуманного президентом плана.

42-летний Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" летом и вывел команду в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Также он был признан лучшим тренером Лиги 1 по итогам досрочно завершившегося сезона.