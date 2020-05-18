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7 лет назад Бекхэм провел последний матч - УЕФА подготовил яркую нарезку моментов англичанина
Штрафные в его исполнении - космос
18-го мая 2013-го года "ПСЖ" на своем поле встретился с "Брест". Этот матч стал последним в карьере Дэвида Бекхэма. В нем 38-летний игрок отметился ассистом.
За свою карьеру Дэвид провел порядка 540 матчей, наиболее ярко выступая в "Манчестер Юнайтед". На счету полузащитника 21 трофей. Официальный канал УЕФА решил сделать нарезку наиболее ярких действий англичанина.
Также стоит вспомнить о том, что Бекхэм очень качественно исполнял штрафные удары.
David Beckham was also a free-kick specialist... #UCL | #MondayMotivation https://t.co/hpXbXsicJa pic.twitter.com/Grvi6yTCjt— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 18, 2020