"Он демонстрирует настоящую силу характера". Президент ПСЖ восхищается Роналду

Президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассказал почему он восхищается Криштиану Роналду.

"Год за годом он продолжает демонстрировать настоящую силу характера. Я восхищаюсь его силой воли, он пример для будущего поколения.

Роналду продолжает оставаться мотивированным уже много лет. Он всегда старается раздвинуть свои границы", - рассказал Аль-Хелаифи в интервью France Football.

Стоит отметить, что "ПСЖ" несколько раз пытался подписать Роналду, но у клуба не получилось.