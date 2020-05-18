Франция
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"Он демонстрирует настоящую силу характера". Президент ПСЖ восхищается Роналду
Зазывает в свою команду?
Президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассказал почему он восхищается Криштиану Роналду.
"Год за годом он продолжает демонстрировать настоящую силу характера. Я восхищаюсь его силой воли, он пример для будущего поколения.
Роналду продолжает оставаться мотивированным уже много лет. Он всегда старается раздвинуть свои границы", - рассказал Аль-Хелаифи в интервью France Football.
Стоит отметить, что "ПСЖ" несколько раз пытался подписать Роналду, но у клуба не получилось.
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