Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с Марселем

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш, может покинуть свой пост.

По информации L’Equipe, провансальцы сделали специалисту предложение о новом контракте, однако тот ответил отказом. Действующее соглашение португальца действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что подтолкнуть Виллаш-Боаша к уходу из "Марселя" могут отсутствие финансовых гарантий и увольнение спортивного директора клуба Андони Субисарреты. Среди его возможных преемников назывались Маурисио Почеттино и бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим.

Виллаш-Боаш возглавляет "Марсель" с прошлого года. По итогам досрочно завершённого розыгрыша чемпионата Франции команда заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов.