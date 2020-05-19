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Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с Марселем
Ранее сообщалось о разногласиях тренера с руководством клуба
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш, может покинуть свой пост.
По информации L’Equipe, провансальцы сделали специалисту предложение о новом контракте, однако тот ответил отказом. Действующее соглашение португальца действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что подтолкнуть Виллаш-Боаша к уходу из "Марселя" могут отсутствие финансовых гарантий и увольнение спортивного директора клуба Андони Субисарреты. Среди его возможных преемников назывались Маурисио Почеттино и бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим.
Виллаш-Боаш возглавляет "Марсель" с прошлого года. По итогам досрочно завершённого розыгрыша чемпионата Франции команда заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов.