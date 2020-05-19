Агент Неймара: Президент Реала хотел подписать контракт с моим подопечным год назад

Агент нападающего "ПСЖ" Неймара, Вагнер Рибейро рассказал об интересе "Реала" к бразильцу.

"Я несколько раз летал в Мадрид, потому что у президента "Реала" Флорентино Переса стояла задача подписать Неймара. Год назад, в мае, мы сидели у него в офисе. Он сказал, что мечтает подписать Неймара. Тем не менее, я думаю, что он останется в "ПСЖ", потому что рынок сильно изменился на фоне ситуации в мире, — приводит Fox Sports слова Рибейро.

В сезоне-2019/20 Неймар забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за "ПСЖ".