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ПСЖ отказывается от подписания Кулибали из-за высокой цены

Франция
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Даже шейхи экономят

ПСЖ отказывается от подписания Кулибали из-за высокой цены
UA-Футбол
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Долгое время французский "ПСЖ" пытался оформить трансфер Калиду Кулибали. Однако маловероятно, что трансфер состоится.

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Как сообщает Le Parisie, руководство парижан решило отказаться от этого подписания. Главная причина - завышеная цена на сенегальца.

"Наполи", несмотря на кризис, будут требовать за защитника более 100 миллионов. На данный момент, главный претендент на Калиду - "МЮ".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" намерен побороться за норвежского нападающего.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали ПСЖ
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