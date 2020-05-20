Франция
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ПСЖ отказывается от подписания Кулибали из-за высокой цены
Даже шейхи экономят
Долгое время французский "ПСЖ" пытался оформить трансфер Калиду Кулибали. Однако маловероятно, что трансфер состоится.
Как сообщает Le Parisie, руководство парижан решило отказаться от этого подписания. Главная причина - завышеная цена на сенегальца.
"Наполи", несмотря на кризис, будут требовать за защитника более 100 миллионов. На данный момент, главный претендент на Калиду - "МЮ".
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" намерен побороться за норвежского нападающего.
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