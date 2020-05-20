ПСЖ отказывается от подписания Кулибали из-за высокой цены

Долгое время французский "ПСЖ" пытался оформить трансфер Калиду Кулибали. Однако маловероятно, что трансфер состоится.

Как сообщает Le Parisie, руководство парижан решило отказаться от этого подписания. Главная причина - завышеная цена на сенегальца.

"Наполи", несмотря на кризис, будут требовать за защитника более 100 миллионов. На данный момент, главный претендент на Калиду - "МЮ".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" намерен побороться за норвежского нападающего.