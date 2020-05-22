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Воспитаник ПСЖ ушел из жизни в возрасте 24 лет

Франция
(1 голосов)

Причина смерти пока неизвестна

Воспитаник ПСЖ ушел из жизни в возрасте 24 лет
Новина українською

Воспитанник "Пари Сен-Жермен" Жордан Диакисе ушёл из жизни в возрасте 24 лет.

О смерти футболиста в "Твиттере" сообщил любительский клуб "Фуриани Альяни", за который он выступал с лета прошлого года.

В прощальном сообщении французский клуб описал Диакисе как милого парня, который всегда улыбался. Сообщается, что кончина игрока сильно повлияла на его партнёров по команде и всех работников клуба.

Диакисе ушёл из жизни в Париже накануне, 21 мая. Причина смерти пока не известна.

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В статье: ПСЖ Джордан Диакисе
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