Воспитаник ПСЖ ушел из жизни в возрасте 24 лет

Воспитанник "Пари Сен-Жермен" Жордан Диакисе ушёл из жизни в возрасте 24 лет.

О смерти футболиста в "Твиттере" сообщил любительский клуб "Фуриани Альяни", за который он выступал с лета прошлого года.

В прощальном сообщении французский клуб описал Диакисе как милого парня, который всегда улыбался. Сообщается, что кончина игрока сильно повлияла на его партнёров по команде и всех работников клуба.

Диакисе ушёл из жизни в Париже накануне, 21 мая. Причина смерти пока не известна.