Франция
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Воспитаник ПСЖ ушел из жизни в возрасте 24 лет
Причина смерти пока неизвестна
Воспитанник "Пари Сен-Жермен" Жордан Диакисе ушёл из жизни в возрасте 24 лет.
О смерти футболиста в "Твиттере" сообщил любительский клуб "Фуриани Альяни", за который он выступал с лета прошлого года.
В прощальном сообщении французский клуб описал Диакисе как милого парня, который всегда улыбался. Сообщается, что кончина игрока сильно повлияла на его партнёров по команде и всех работников клуба.
Диакисе ушёл из жизни в Париже накануне, 21 мая. Причина смерти пока не известна.
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