Интер готов выкупить контракт Икарди за 60 миллионов евро

"ПСЖ" собирается выкупить права на нападающего Мауро Икарди, который находится в парижском клубе в аренде. Французская сторона готова заплатить "Интеру" за игрока 60 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.

В контракте 26-летнего итальянца прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов, однако "ПСЖ" хочет снизить цену за игрока.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.