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Интер готов выкупить контракт Икарди за 60 миллионов евро

Франция
(1 голосов)

Сам игрок неоднократно заявлял о желании остаться в составе парижан

Интер готов выкупить контракт Икарди за 60 миллионов евро
Новина українською

"ПСЖ" собирается выкупить права на нападающего Мауро Икарди, который находится в парижском клубе в аренде. Французская сторона готова заплатить "Интеру" за игрока 60 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.

В контракте 26-летнего итальянца прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов, однако "ПСЖ" хочет снизить цену за игрока.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.

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В статье: Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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Комментарии (1)
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Sasa091
22.05.2020 в 19:56
Псж
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