Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер готов выкупить контракт Икарди за 60 миллионов евро
Сам игрок неоднократно заявлял о желании остаться в составе парижан
"ПСЖ" собирается выкупить права на нападающего Мауро Икарди, который находится в парижском клубе в аренде. Французская сторона готова заплатить "Интеру" за игрока 60 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.
В контракте 26-летнего итальянца прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов, однако "ПСЖ" хочет снизить цену за игрока.
На счету Икарди 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sasa091
22.05.2020 в 19:56
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...