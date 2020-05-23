Джибриль Сиссе хочет возобновить карьеру. Ранее он дважды вешал бутсы на гвоздь

Экс-форвард "Ливерпуля" Джибриль Сиссе размышляет над тем, чтобы вновь возобновить карьеру.

"Я бомбардир и мне нравятся цифры. Я люблю забивать голы, сейчас у меня их 96 в Лиге 1. Нужны еще 4 гола, и я должен сделать это прежде, чем умру.

Это то, о чем я постоянно думаю. Люди говорят: "У тебя была хорошая карьера, ты выиграл много титулов", но мне не хватает этой сотни. Меня это раздражает, сильно раздражает. Думаю, сейчас подходящий момент попытаться и восполнить этот пробел.

Вопрос не в деньгах. Это мечта, я должен это сделать, чтобы быть на 100 довольным своей карьерой. Пока что у меня не было предложений, но думаю, это нормально. Клубы сейчас сфокусированы на своих основных игроках", — заявил Сиссе Sky Sports.